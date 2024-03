Kolejny dzień rolniczych protestów. Lublin korkuje się przez blokady dróg

Wakacje 2024. Z Lublina na wczasy w wielu kierunkach. Są nowości

Turcja, Bułgaria, Egipt, Chorwacja, Grecja i Tunezja - to kraje, do których w najbliższym sezonie wakacyjnym będą latać samoloty z Portu Lotniczego Lublin. Przygotowując się do lata kierownictwo lotniska zorganizowało spotkanie z najważniejszymi touroperatorami organizującymi zagraniczne wczasy.