Kolejny rekord! W tym roku Lublin odwiedziło milion turystów

- Ponownie, z dużą satysfakcją, możemy powiedzieć, że bijemy kolejne rekordy – podkreśla Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji. I dodaje: - Te liczby nas bardzo cieszą, ale nie poprzestajemy na tym. Cały czas zastanawiamy się nad tym, jak ten ścisły sezon turystyczny rozszerzyć.

- Dużą rolę w przyciąganiu turystów mamy my sami, jako mieszkańcy. To, z jaką gościnnością reagujemy na przybywające tu osoby ma ogromne znaczenie. To, czy się do nich uśmiechamy, jak zareagujemy na jakieś pytanie, też ma duży wpływ na to, jak oni się tu czują i czy kiedyś będą chcieli tu wrócić. A statystyki pokazują, że tak jest, że jesteśmy miastem, do którego chce się wracać i które z przyjemnością się odkrywa – dodaje Marcin Kęćko, dyrektor Biura Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Lublin.

Wiadomo, że od 1 stycznia do końca września Lublin odwiedziło ponad milion gości. Ta liczba będzie jeszcze bardziej okazała po podliczeniu ostatniego kwartału. W szczycie sezonu (lipiec, sierpień, wrzesień) do stolicy województwa zawitało 567 tys. osób. To prawie dwukrotnie więcej, niż w trakcie ubiegłorocznych wakacji.

434 tys. to podróżni z Polski. Tu dominowali odwiedzający z województw: lubelskiego (172 tys.) i mazowieckiego (155 tys.), a na kolejnych pozycjach znaleźli się mieszkańcy Małopolski (19 tys.), Śląska (15 tys.) i Podlasia (13,5 tys.). Z tej grupy 257 tys. osób to turyści w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli osoby, które w Lublinie spędziły przynajmniej jedną noc. Blisko połowa z nich skorzystała z od dwóch do czterech noclegów. Z kolei do najczęściej odwiedzanych miejsc należały: Zamek Lubelski, Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, plac Litewski, archikatedra wraz z Wieżą Trynitarską oraz Ogród Saski.

Od lipca do września do Lublina przyjechało ok. 133 tys. obcokrajowców. W porównaniu do ubiegłego roku to aż 13-krotny wzrost. Najliczniej stolicę województwa lubelskiego odwiedzali goście z: Niemiec (53 tys.), Izraela (18,5 tys.) i Wielkiej Brytanii (14,5 tys.).

Zaprezentowane dane zostały zebrane na podstawie geolokalizacji urządzeń mobilnych należących do podróżnych.