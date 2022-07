Lublin. Miasto chce nagrodzić biznes. Można zgłosić kandydatów

– Konkurs ma charakter otwarty, czyli zgłoszenia mogą być dokonywane przez instytucje, organizacje czy redakcje, a także indywidualnie przez kandydatów – informuje Izolda Boguta z biura prasowego Ratusza. Warunkiem jest to, by firmy zgłaszane do konkursu miały swoją siedzibę w Lublinie lub prowadziły działalność na jego terenie.

Nagroda zostanie przyznana w pięciu kategoriach:

„innowacyjność”

„obecność na rynku globalnym”

„lokomotywy gospodarcze miasta”

„młode firmy”

„przemysły kreatywne”.

W każdej z tych kategorii obowiązują osobne wymagania.

– Laureaci nagrody współtworzą grono najlepszych przedstawicieli lubelskiego biznesu – stwierdza prezydent Krzysztof Żuk. – Odznaczają się istotnym wkładem w rozwój gospodarczy miasta i przyczyniają się do unowocześnienia Lublina, upowszechniają pozytywne wzorce, a także prowadzą działania na rzecz promocji i budowania prestiżu lubelskiej gospodarki.

Zgłoszenia przyjmowane są w miejskim Wydziale Strategii Przedsiębiorczości przy pl. Litewskim 1 osobiście, listownie, mailowo (biznes@lublin.eu) lub poprzez system ePUAP.