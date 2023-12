Komunikacja miejska w Lublinie. Przez dwa tygodnie będzie mniej kursów

– W dniach 24 grudnia 2023 r. - 7 stycznia 2024 r. komunikacja miejska, jak co roku, będzie kursowała na specjalnych zasadach z uwagi na okres świąteczno – noworoczny – informuje Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

W przypadające w tym okresie dni powszednie autobusy i trolejbusy będą jeździć według rozkładu „Dzień powszedni, specjalny”. Mówimy tu o dniach 27-29 grudnia (środa, czwartek i piątek) oraz 2-5 stycznia (od wtorku do piątku). W tym czasie kursy najpopularniejszych linii będą odbywać się co pół godziny. W przypadku innych tras w grę wchodzi kursowanie raz na godzinę, z częstotliwością co 50 minut. W tych dniach nie będzie obsługiwana linia 912, kursująca z podlubelskiej Konopnicy przez al. Kraśnicką i ul. Jana Pawła II do ul. Roztocze.

24, 25, 26 i 31 grudnia oraz 1 stycznia mają obowiązywać rozkłady „Wigilia, Boże Narodzenie, Sylwester, Nowy Rok”. W tych dniach w ogóle kursować nie będą natomiast linie nr 35, 38, 54, 154, 950 oraz Biała i Zielona. Linie nr 33, 78, 79 i 85 nie wyjadą natomiast na trasy pierwszego i drugiego dnia świąt oraz w Nowy Rok. W Wigilię i Sylwestra będą jeździć według rozpiski dedykowanej tym dwóm dniom.

W sobotę 30 grudnia pojazdy komunikacji mają jeździć według sobotnich rozkładów obowiązujących w trakcie roku szkolnego. Z kolei w wypadające na początku przyszłego roku w sobotę Święto Trzech Króli oraz kolejną niedzielę (6 i 7 stycznia) autobusy i trolejbusy będą odjeżdżać jak w dni świąteczne.

Według zapowiedzi ZTM, od poniedziałku 8 stycznia, powinny zostać przywrócone normalne rozkłady. Taki stan rzeczy potrwa najprawdopodobniej do czasu rozpoczęcia ferii zimowych. W tym roku szkolnym dla województwa lueblskiego przypadają one w dniach 29 stycznia – 11 lutego.