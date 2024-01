Koniec z kredytem 2 proc. Jaki jest powód?

Limity wydatków na program w roku 2023 i 2024 zakładały, że przyznane ma być około 50 tys. kredytów na zakup mieszkania. Do 21 grudnia 2023 roku podpisano około 55,8 tys. umów, w związku z czym pula pieniędzy na ten cel została wyczerpana. Z początkiem tego roku, nie można już składać nowych wniosków, jednak te złożone do końca poprzedniego roku, mają być rozpatrzone.

Jednocześnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że trwają już intensywne prace nad nową formułą, dla osób chcących otrzymać kredyt na zakup własnego „M”. Jak czytamy na stronie ministerstwa „Naszym celem jest to, by nowy instrument był z jednej strony bardziej atrakcyjny dla osób o niższych dochodach i większych rodzin, z drugiej, by ograniczał jego nadużywanie przez osoby, których wysokie zarobki pozwalają na uzyskanie kredytu w zwykłej ofercie rynkowej”.

Planowane jest przeprowadzenie m.in. konsultacji społecznych co do nowej formy wsparcia. Przedstawienie nowego planu ma nastąpić jeszcze na początku 2024 roku, zaraz po zakończeniu prac nad projektem.