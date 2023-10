„Kosmos” otworzył się przed młodymi mieszkańcami Lublina

Bożena Lisowska ponownie upomina się o Młodzieżowy Sejmik Województwa Lubelskiego

Ale najpierw radna wojewódzka chwali się nominacją do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. W gremium będącym organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, powstałym przed czterema laty z inicjatywy wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, Bożena Lisowska zasiadać będzie już trzecią kadencję. Po raz szósty z kolei niedawna kandydatka Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych zwróci się dzisiaj do marszałka Jarosława Stawiarskiego z interpelacją o utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego.