Lublin: Katoliccy influencerzy podyskutują o teologii

Katolicki Uniwersytet Lubelski zaprosił dziennikarzy na poniedziałkową konferencję, gdzie przedstawiciele uczelni omówili program wydarzenia. Międzynarodowy Kongres Teologów odbędzie się między 23, a 27 października pod hasłem „Wiara i teologia bliżej nas” i będzie podzielony na dwie części. Pierwsza to Kongres Teologów Krajów Trójmorza „Teologia w dialogu ze współczesnością”. Druga część będzie w pełni poświęcona młodym.

- Idea współpracy uniwersytetów znajdujących się w krajach Europy Środkowej i Wschodniej była podejmowana na naszej uczelni już 20 lat temu. Wtedy funkcjonowało tutaj forum współpracy teologów Europy Środkowej i Wschodniej. Mamy poczucie, że brakowało nam krajów południa Europy. Idea Trójmorza nie jest tylko ideą polityczną. Idee polityczne przychodzą i odchodzą, natomiast siła ducha, która wypływa z religii chrześcijańskiej to jest coś trwałego, coś co niesie trwałe wartości, na czym zostały zbudowane nasze społeczeństwa – mówi ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka, dziekan KUL.

– Te wartości chcemy dalej promować i dlatego jest pomysł kongresu teologów. Zaproszeni zostali naukowcy, teologowie od krajów nadbałtyckich przez Polskę, Ukrainę, Czechy, Słowację, Węgry, Słowenię, Chorwację, Rumunię, a nawet Bułgarię. Także reprezentacja będzie bardzo szeroka. Pomysł był wypracowywany razem ze studentami. Dlatego, że chcieliśmy, aby teologia akademicka, nie zamknęła się tylko w salach wykładowych, ale żeby znalazła przełożenie na życie młodych ludzi, bo to jest naszą największą troską – zaznacza ks. dziekan.

Na forum młodych będą spotkania tematyczne takie jak „Zobacz i przekonaj się, Bóg na wyciągnięcie ręki”, „Wiara i odwaga”, „Siłacze ze wspólnoty”, „Wychowanie to wyzwanie”, „Mam wiarę i nie zawaham się jej użyć”.

– Myślę, że jako studenci jesteśmy bardzo zadowoleni, że w ogóle możemy to organizować. Jest to dla nas takie nowe doświadczenie, bo nie będziemy tylko uczestnikami, co nasz uniwersytet też często nam daje, czyli uczestniczenie w wielu debatach, wykładach, które dostarczają nam tej wiedzy. Teraz możemy to organizować i przedstawić swoje tematy, które później zostaną rozwinięte, np. panel „Od teologa do influencera”, czyli jak ewangelizować w internecie. Myślimy, że to jest teraz bardzo ważny temat, bo przecież wiele rzeczy przeniosło się teraz do internetu. To jest bardzo ważne dla nas, młodych – wspomina Weronika Kawecka, studentka KUL.

W pięciodniowym wydarzeniu udział weźmie blisko 80 osób z różnych krajów. Wśród zaproszonych znajdą się influencerzy tacy jak ks. Sebastian Picur, Tomasz Zieliński czy s. dr hab. Judyta Pudełko. Wstęp na wydarzenie jest wolny i udział może każdy chętny.