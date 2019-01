Jak wyciszyć ulice w Lublinie? Co znalazło się w ekspertyzie za 309 tys. zł

Jednym z obowiązków Ekkomu było zaproponowanie władzom miasta możliwe sposoby ograniczenia hałasu. Wśród „działań krótkookresowych” planowanych na lata 2018–22 wymienili m.in. posadzenie wysokiej zieleni przy al. Tysiąclecia między Hutniczą a Maszynową, aby osłonić tak jeden z bloków mieszkalnych. Ten sam sposób zaproponowali dla al. Sikorskiego między Al. Racławickimi i ul. Popiełuszki.

Na niektórych ulicach, zdaniem krakowskich ekspertów, mogłaby pomóc wymiana nawierzchni. Taką operację proponują m.in. w przypadku ul. Gospodarczej od Kresowej do Hutniczej, Głębokiej od Raabego do Narutowicza, al. Andersa od Kalinowszczyzny do Lwowskiej, Herberta od Zemborzyckiej do Budowlanej, czy też na ul. Skłodowskiej między Lipową a Grottgera. Na tej ostatniej ulicy miałyby się też pojawić „środki trwałego uspokojenia ruchu”, co oznacza zazwyczaj progi zwalniające. O takich „środkach” mowa również w przypadku ul. Pawiej między Długą a Lotniczą. Z kolei metodą na wyciszenie ul. Nowy Świat (od Smoluchowskiego do Wojennej) miałoby się stać wprowadzenie ograniczeń w ruchu kołowym.

W osobnej tabeli zapisane zostały „działania średniookresowe”, czyli te mniej pilne. Znajdziemy tu m.in. wymianę nawierzchni Krakowskiego Przedmieścia od Lipowej do 3 Maja, ul. Czechowskiej i Chmielnej. Do wymiany asfaltu zakwalifikowano ponadto ul. Lubartowską między al. Solidarności a Obywatelską oraz Rusałkę od Zamojskiej do Wesołej, zaś na Bernardyńskiej – co może być zaskoczeniem – krakowska firma proponuje „środki trwałego uspokojenia ruchu”.

Ostatni wykaz uwzględnia to, z czym – według Ekkomu – można poczekać jeszcze dłużej, czyli „działania długookresowe” do wdrożenia po 2027 r. Wśród nich znajdziemy m.in. wymianę nawierzchni ul. Kunickiego, ul. Popiełuszki od Poniatowskiego do al. Sikorskiego oraz Głębokiej od Sowińskiego do Wileńskiej.

Zalecenie wymiany asfaltu dotyczy ponadto ul. Zesłańców Sybiru, Kołłątaja, Wileńskiej, Romera, Długiej i Wyzwolenia. Podobny zabieg miałby też pomóc na Lubartowskiej od al. Solidarności do Bajkowskiego, ul. Pogodnej od Krańcowej do Lotniczej, Walecznych od Wiejskiej do Węglarza, Glinianej od Nadbystrzyckiej do Siewnej, czy też Dożynkowej między al. Spółdzielczości Pracy a Orzechową.

O elementach spowalniających ruch po roku 2027 mowa w przypadku Dożynkowej, Bazylianówki, Glinianej oraz Skłodowskiej.

Natomiast wysoka zieleń miałaby się w tym czasie pojawić przy al. Sikorskiego między Popiełuszki a Jagiellońską oraz wzdłuż al. Tysiąclecia od Łęczyńskiej do Przyjaźni.