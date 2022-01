Królowie lubelskich targowisk zaskoczeni. O świcie taka wizyta kontrterrorystów

Wejście kontrterrorystów

We wtorek wcześnie rano funkcjonariusze z komend miejskiej i wojewódzkiej Policji w Lublinie, wspierani przez kontrterrorystów z Lublina, Radomia, Łodzi i Warszawy weszli jednocześnie do kilkunastu domów i mieszkań na terenie trzech województw. Zatrzymanych zostało 14 osób w wieku od 31 do 55 lat. Wśród nich znaleźli się pomysłodawcy całego procederu oraz wytwórcy, hurtownicy i dostawcy bezakcyzowych wyrobów.

Podczas czynności policjanci zlikwidowali dwie nielegalne wytwórnie papierosów oraz alkoholu. Dodatkowo w trakcie przeszukań zabezpieczono ponad 2000 litrów alkoholu bez akcyzy, przeszło 13 tysięcy sztuk papierosów, kilkadziesiąt kilogramów krajanki, linie produkcyjne oraz kartony i opakowania na gotowe produkty.

– Na poczet przyszłych kar funkcjonariusze zajęli samochody i pieniądze o łącznej wartości blisko 300 tysięcy złotych. Zatrzymani trafili do Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ, gdzie usłyszeli zarzuty popełnienia szeregu przestępstw karno-skarbowych oraz kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej – informuje komisarz Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane na trzy miesiące. Kolejnych 11 osób oddanych zostało pod dozór policji. W tych przypadkach dodatkowo zastosowano poręczenia majątkowe.

Policjanci dodają, że sprawa ma charakter rozwojowy.