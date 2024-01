Krzysztof Hetman zapowiada nowe programy swojego resortu. Chodzi o mieszkania. Będą także Wakacje od ZUS

Mieszkanie na start – taki program proponuje minister z Lublina. - Na ten cel w tym roku przeznaczymy 500 milionów złotych. Program ruszy w połowie roku – zapowiada Hetman i dodaje, że to propozycje ministerstwa, które przekazane zostaną do szerokich konsultacji. Zdaniem Krzysztofa Hetmana „budownictwo to koło zamachowe całej gospodarki”. Nowy program co do zasady ma wspierać zakup pierwszego mieszkania. W przypadku rodziny 5-osobowej przysługiwać będą dopłaty do zakupu kolejnego, większego lokum.

Program przewiduje dopłaty do kredytu.

Limit wiekowy będzie tylko dla singli, do 35. roku życia. Pozostałe gospodarstwa domowe nie będą miały takich ograniczeń.

Limity dochodowe w tym programie będą następujące: dla 1 osobowego gospodarstwa 10 tys. zł brutto, 2-osobowego 18 tys. zł brutto, 3–osobowego 23 tys. zł brutto, 4-osobowego 28 tys. zł brutto i dla 5-osobowe 33 tys. zł brutto. Jeśli limit dochodowy będzie przekroczony na przykład o "złotówkę", to kwota ma być będzie przeliczana złotówka do złotówki.

Kwoty kredytu, do którego przysługiwać będą dopłaty rządowe: 1-osobowe gospodarstwo - 200 tys. zł.; 2-osobowe 400- tys. zł, 3-oosbowe 450 tys. zł; -osobowe 500 tys. zł i 5-osobowe 600 tys. zł

To propozycja rządu w związku z wyczerpaniem środków na Bezpieczny Kredyt 2 proc. Resort zakłada, że udzielonych zostanie 50 tys. kredytów rocznie. - Dopłacamy do raty kredytów przez 10 lat. 500 milionów to dopłaty tylko w 1. roku - wylicza minister.