Kto zostanie nowym rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie? Wybory już w środę

Prof. Kowalczyk urodził się w 1963 r. W 1987 r. ukończył studia na kierunku rolnictwo na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie i w tym samym roku rozpoczął pracę w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin. W 1996 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia. W 2002 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii, specjalność genetyka i hodowla roślin. W 2009 r. uzyskał tytuł profesora nauk rolniczych.

Prof. Krzysztof Kowalczyk pełni funkcję dyrektora Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin oraz rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (w kadencji 2020–2024).

W miniony czwartek, 11 kwietnia, prof. Kowalczyk spotkał się ze społecznością akademicką i przedstawił program na lata 2024-2028

– Najważniejsze cele, jakie będą przed nami w kadencji można zawrzeć w trzech głównych zadaniach obejmujących: utrzymanie uzyskanych osiągnięć badawczych, dydaktycznych i wizerunkowych; rozwój Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; sprawne zarządzanie uczelnią. Kluczowa dla rozwoju uczelni będzie realizacja badań naukowych gwarantujących uzyskanie wartościowych wyników, które wnoszą postęp w rozwój nauki i mogą zostać opublikowane w najlepszych i najbardziej prestiżowych czasopismach. Zamierzam promować i popierać wszelkie działania oraz inicjatywy, zmierzające do pozyskiwania środków na badania, zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych – powiedział prof. Kowalczyk, dodając, że będzie dokładał szczególnych starań, aby sprawnie i dynamicznie funkcjonowały wszystkie działy i biura administracji UP w Lublinie, tak aby służyły sprawnemu zarządzaniu uczelnią, koordynowaniu obsługi projektów badawczych, przepływu informacji i ograniczeniu zbędnej biurokracji.

– Będziemy zapewniać dalsze dynamizowanie rozwoju pracowników i kadry mającej właściwe kwalifikacje lub dorobek naukowy. Najlepsi pracownicy byli nagradzani nagrodami rektora i otrzymywali dodatki za wykonywaną dodatkową pracę. To jest strategia, którą będę dalej realizował. Sprawując funkcję rektora Uniwersytetu Przyrodniczego zawsze wsłuchiwałem się w zdanie społeczności akademickiej. Z szacunkiem i zrozumieniem analizowałem argumenty drugiej strony, ceniąc każdego pracownika, studenta i gościa. Będę dalej w ten sposób konsekwentnie postępował. Jeżeli zostanę wybrany na rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w kadencji 2024-2028, to zapewniam, że będę starał się dalej służyć uczelni najlepiej jak potrafię. Dotychczas nigdy nie cofnąłem się przed trudnościami czy problemami, lecz starałem się je skutecznie rozwiązywać dla dobra uczelni i społeczności akademickiej. Sukces Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest zależny od wszystkich pracowników i jest możliwy do osiągnięcia, co już wielokrotnie wykazaliśmy, pozyskując znakomite wyniki w ocenie ewaluacyjnej oraz uzyskując prestiżowe nagrody – zapewnił ubiegający się o reelekcję JM Rektor Krzysztof Kowalczyk.