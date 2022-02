Kulisy zmian we władzach województwa. Bałaban ma torpedować „układ lubelski”?

Ta informacja była sporym zaskoczeniem. Radni wojewódzcy, z którymi rozmawialiśmy, przyznają, że o złożonej przez Trojaka w piątek rezygnacji dowiedzieli się w niedzielny wieczór. Dla innych to, że podczas sesji coś się wydarzy, stało się jasne, gdy wchodząc do sali obrad zobaczyli ustawioną w niej kabinę do tajnych głosowań.

Właśnie w ten sposób dokonywane są zmiany w zarządzie województwa, choć ostatecznie sama kabina okazała się niepotrzebna. Głosowanie było tajne, ale odbyło się w drodze elektronicznej. Przy zapewnieniach pracowników urzędu, że nikt nie dowie się, kto jak głosował.

Sebastian Trojak swoją decyzję tłumaczył „powodami osobistymi”. W kuluarach mówi się jednak, że jej powodem był konflikt z szefem lubelskich struktur Solidarnej Polski posłem Janem Kanthakiem. To właśnie on miał wskazać kandydata na nowego członka zarządu. Dość nieoczekiwanie został nim niezwiązany do tej pory z samorządem i polityką Bartłomiej Bałaban, który ostatnio był dziennikarzem w TVP 3 Lublin. Jego kandydatura została zaakceptowana przez radnych przy 20 głosach „za”, 4 „przeciw” i 7 wstrzymujących.