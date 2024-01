Lawinowy wzrost zakażeń RSV. Najbardziej narażone są dzieci

RSV powoduje infekcje dróg oddechowych i jest szczególnie groźny dla małych dzieci oraz osób starszych. –W województwie lubelskim, w grudniu zanotowaliśmy 985 przypadków zakażeń RSV. To stanowi ponad czterokrotny wzrost w porównaniu do 217 przypadków z listopada 2023 roku – mówi Agnieszka Dados, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Lublinie.

– 43 proc. ogółu zakażeń wirusem RSV stanowiły zachorowania wśród małych dzieci, które nie ukończyły drugiego roku życia – precyzuje Dados. 50 proc. z nich wymagało leczenia szpitalnego.

Większą liczbę małych pacjentów widzi na swoim oddziale bialski szpital. – Rzeczywiście odnotowujemy wzrost zachorowań na RSV.W grudnie mieliśmy 53 takich pacjentów, a na przykład w październiku żadnego– przyznaje Magdalena Us, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Ale do placówki wciąż trafiają też pacjenci z covidem. W grudniu hospitalizacji wymagało 107 osób. –W styczniu, do tej pory mieliśmy 13 pacjentów z RSV i 12 z covidem– dodaje Us.

Wirus RSV przenosi się drogą kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt z zanieczyszczonymi przedmiotami. Objawy mogą obejmować katar, kaszel, gorączkę, nadmierne rozdęcie płuc, a w przypadkach bardziej zaawansowanych — przyspieszony oddech, senność i bezdech.