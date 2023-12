Leczą niepłodność. Jest już 9 ciąż, a będzie coraz więcej

Około 10-15 proc. par spotyka się rocznie z problemem zajścia w ciążę. Lekarze pracujący w nowo powstałym Centrum Zdrowia Prokreacyjnego - Ośrodku Rozrodczości i Ginekologii Małoinwazyjnej USK nr 1 w Lublinie pomagają spełnić marzenia par o potomstwie. Ośrodek działa od czerwca tego roku, a z opieki skorzystało już ponad 50 par, z czego większość jest właśnie na etapie diagnostyki. Pierwsze sukcesy są już na koncie lekarzy, ponieważ na ten moment rozwija się 9 ciąż.

- Pacjentki mają większą dostępność do procedur, które do tej pory były wykonywane tylko prywatnie. One teraz mogą być refundowane. Na niepłodność leczymy zawsze parę. Zainteresowanie jest ogromne i cieszymy się, że możemy zacząć prace oddziałową, bo to rozszerza możliwości diagnostyki i leczenia. Możemy wykonywać diagnostykę genetyczną, immunologiczną. Nie tylko in vitro jest metodą, która wspiera rozrodczość – mówi dr n. med. Izabela Rymanowska - Dyjak z Ośrodka Rozrodczości i Ginekologii Małoinwazyjnej USK nr 1 w Lublinie.

- Trafiają do nas kobiety w wieku 25 lat, które są po operacjach czy zabiegach ginekologicznych, które tę płodność upośledzają. Trafiają też kobiety po 40, jesteśmy otwarci do wszystkich. Są u nas też te pacjentki, u których w innym ośrodku ta diagnostyka była już wykorzystana maksymalnie, co nie zmienia faktu, że jak człowiek szuka to zawsze może coś znaleźć. Problem niepłodności narasta i nie jest to tylko problem zdrowia fizycznego, ale też psychicznego. Przyczynić się może do tego stres i to taki, który dotyczy codzienności czy pracy, ale też stres związany z tym, że para pragnie mieć dziecko, a tego dziecka mieć nie może – dodaje dr Dymanowska - Dyjak.