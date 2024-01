Ledwo otwarty, a już nagrodzony. Lubelska budowla pokonała inne

To nie pierwsza nagroda dla niedawno otwartej inwestycji. W 2019 roku był nominowany do nagrody World Building of The Year w kategorii Infrastruktura, natomiast w 2020 otrzymał nagrodę Real Estate Impactor przyznawaną przez dziennik "Rzeczpospolita". W 2022 roku otrzymał wyróżnienie w konkursie PLGBC Green Building Awards w kategorii „Najlepszy projekt ekologiczny”.

Gala wręczenia nagród Property Design Awards 2024 obyła się w czwartek (25 stycznia) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Już od ośmiu edycji podczas gali nagradzane są obiekty o wyjątkowej architekturze. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych projektów komercyjnych i publicznych w Polsce oraz ich twórców.

– Dworzec Lublin to nasza sztandarowa miejska inwestycja, z której jesteśmy bardzo dumni. Nowoczesny i ekologiczny obiekt z towarzyszącymi peronami stanowi serce wielozadaniowego projektu unijnego. Otrzymana nagroda to wyróżnienie zarówno dla Miasta Lublin, jak i biura projektowego. Dziękujemy za docenienie naszego wyjątkowego Dworca, który zachwyca nie tylko mieszkanki i mieszkańców Lublina, ale także całą Polskę. Mam nadzieję, że będziemy inspiracją dla innych miast w tworzeniu tego typu obiektów – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

W konkursie Property Design Awards 2024 nasza lubelska inwestycja w kategorii "bryła - obiekty publiczne" rywalizowała z:

Centrum Edukacji Ekologicznej w Gliwicach,

Polikliniką Wyjazdową Dużych Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

Rozbudową budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

Zespołem Szkolno-Przedszkolnym we Wrocławiu.

Dworzec Lublin, zwany także Metropolitalnym to najważniejsza i największa inwestycja miasta w ciągu ostatnich lat. Całkowita wartość budowy nowoczesnego obiektu wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie wyniosła 340 mln złotych, z czego ponad 195 mln złotych pochodziło z funduszy europejskich.