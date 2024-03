Licealiści-radiowcy rozpoczynają nadawanie

W piątek, oficjalnie działalność rozpoczęło radio w I Liceum im. Staszica w Lublinie. Uczniowie od września mieli czas na oswajanie się z mikrofonem. Na swoim koncie mają już kilka audycji i programów radiowych. Pomysł został zrealizowany dzięki inicjatywie dyrektora szkoły, który chciał oderwać uczniów od smartfonów i zaproponować inny sposób na spędzanie czasu w przerwach od zajęć.

- Obserwując to, że uczniowie cały czas siedzą w telefonach komórkowych, przewijają jakieś rolki, tiktoki chciałem, żeby znowu zaczęli ze sobą rozmawiać. Żeby dyskusja wzięła górę nad obrazami, nad bezsensownym przerzucaniem obrazów, z których nic nie wynika. Na wielu płaszczyznach pomoże to uczniom, którzy będą chcieli sprawdzić się w pracy w radiu czy odkryć swoją drogę. Będą mieli tutaj możliwość np. nagrywania podcastów czy prowadzenia audycji. To dla nich szansa na wypowiedzenie się. W związku z tym, że współpracujemy ze szkołą dziennikarstwa i realizacji dźwięków w Warszawie, został nam polecony wysokiej klasy sprzęt - mówi Kamil Kamiński, dyrektor I LO w Lublinie.