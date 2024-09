Jak korzystać z eSIM na co dzień?

Nazwa eSIM na pewno rzuciła Ci się w uszy chociaż raz. Dla przypomnienia: to taka wirtualna karta SIM wbudowana w urządzenie, żeby nie trzeba było grzebać w telefonie. Fajny bajer, ale w sumie na co to komu? Sprawdź, jak eSIM ułatwi Ci codzienne żyćko.