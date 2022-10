Listopad z DKF Bariera

- Był w historii Bariery okres, kiedy pokazy klubowe miały charakter konspiracyjny. Każdej zapowiedzi na afiszu pod hasłem "vacat" lub "niespodzianka" towarzyszyły duże emocje. W trakcie obchodów jubileuszu 50-lecia Chatka Żaka również nawiązuje do tej tradycji. W listopadzie odbędzie się filmowa "randka w ciemno" - zachęcają organizatorzy.



Nie znamy zatem tytułów wyświetlanych filmów, wiemy jednak że w listopadzie będzie można zobaczyć kilkanaście produkcji. Pierwszy seans pod hasłem "Opowieści zza krat" zaplanowano na poniedziałek, 7 listopada o godz. 18. Łącznie projekcji w tym miesiącu będzie 19.



Specjalnym wydarzeniem będzie pokaz filmowy z muzyką na żywo w wykonaniu filharmoników pod batutą lubelskiego kompozytora - Rafała Rozmusa. To wydarzenie odbędzie się 19 listopada o godz. 18. Będą mogli w nim uczestniczyć posiadacze karnetów.



Karnety i bilety już do kupienia online oraz w kasie Chatki Żaka godzinę przed każdym seansem.



Harmonogram:

7.11.22

Lekcja 1: Opowieści zza krat

Poniedziałek g.18.00



8.11.22

Lekcja 2: Recital udręki i ekstazy

Wtorek g.18.00



10.11.22

Lekcja 3: Oscar dla Oskara

Czwartek g.18



14.11.22

Lekcja 4: Eros na połoninie

Poniedziałek g.18.00



15.11.22

Lekcja 5: Te wściekłe, nędzne psy

Wtorek g.18.00



16.11.22

Lekcja 6: Boska dekadencja

Środa g.18.00



18.11.22

Lekcja 7: Więzy zatrutej krwi

Piątek g.17.00



18.11.22

Lekcja 8: Między udami a brzegiem waginy

Piątek g.19.30



19.11.22

Lekcja 9: Papieskie figle

Sobota g.10.00



19.11.22

Lekcja 10: Apetyt gorszy od głodu

Sobota g.12.45



19.11.22

Lekcja 11: Na początku był gag

Sobota g. 18.00 (Wyjątkowy seans z muzyką na żywo, tylko dla posiadaczy karnetu.)



19.11.22

Lekcja 12: Niegrzeczny pamiętnik

Sobota g.20.00



20.11.22

Lekcja 13: Gotowa na wszystko

Niedziela g.11.00



20.11.22

Lekcja 14: Bo do tanga trzeba dwojga

Niedziela g.13.30



20.11.22

Lekcja 15: Rydwan śmierci

Niedziela g.16.30



20.11.22

Lekcja 16: Dolina wolnej miłości

Niedziela g.19.15



22.11.22

Lekcja 17: Jeszcze niżej

Wtorek g.18.00



28.11.22

Lekcja 18: Co cię usidli, to cię wzmocni

Poniedziałek g.18.00



29.11.22

Lekcja 19: Zawód: prorok

Wtorek g.18.00