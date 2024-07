"Łowcy głów" schwytali 29-letniego pedofila

Prezydent zapowiada zaciskanie pasa. To dotknie również oświaty

Subwencja nie wystarcza. Do oświaty trzeba dokładać. I to dużo. Za dużo. A zadłużonego miasta na to nie stać. Więc władze Zamościa zapowiadają szukanie oszczędności. Mogą być cięcia w tzw. godzinach niesubwencyjnych oraz dodatkach motywacyjnych dla nauczycieli.