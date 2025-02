Policjanci z 2. komisariatu Policji w Lublinie ustalili, że w jednym z lubelskich mieszkań mogą być przechowywane narkotyki. Na miejscu zatrzymali cztery osoby.

– Podczas przeszukania kryminalni odnaleźli blisko 300 gramów narkotyków – głównie substancje 3CMC, marihuanę i amfetaminę, oraz ponad 100 tabletek ecstasy. Operacyjni zabezpieczyli też wagi elektroniczne, pieniądze, oraz przedmiot przypominający broń palną – mówi nadkomisarz Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji.

Wszystkie osoby zostały zatrzymane. 33-latek, do którego należało większość substancji, w prokuraturze usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do tymczasowego aresztu. Może mu grozić do 10 lat więzienia.