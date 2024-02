Lubelscy "łowcy głów" złapali kolejnego pedofila

30-letni mieszkaniec Lublina poszukiwany był listem gończym za seksualne wykorzystywanie małoletniej. W piwnicy jednego z lubelskich bloków znaleźli go funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Mężczyzna poszukiwany był od października.

– 30-latek poszukiwany był za seksualne wykorzystanie dziewczynki poniżej 15 roku życia. Został skazany za to przestępstwo i do odsiadki ma 2 lata i 1 miesiąc pozbawienia wolności – informuje podkomisarz Kamil Karbowniczek dodając, że mężczyzna został już przewieziony do zakładu karnego.