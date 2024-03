Lubelscy specjaliści podyskutują o opiece matek w zagrożonej ciąży

Konferencja „Współczesne wyzwania dla hospicyjnej opieki perinatalnej” odbędzie się 15 marca. Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia zaprosiło do dyskusji osoby i podmioty, którzy chcą wypracować współczesny system opieki nad kobietami w ciąży, które usłyszały diagnozę o wadzie letalnej płodu. Główną kwestią, która będzie poruszona podczas konferencji jest powstawanie większej liczby hospicjów perinatalnych, które będą miały skoordynowaną współpracę z podmiotami leczniczymi.

- Przy okazji ustawy za życiem pojawił się koszyk świadczeń gwarantowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia i bardzo ważne jest, żeby wypracować pewien model współpracy kilku podmiotów. Od 16 lat współpracujemy z SPSK nr 4 w Lublinie po to, żeby matka, która dowie się, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że dziecko, które nosi pod sercem ma ciężką chorobę, wadę letalną otrzymała profesjonalną pomoc, jeśli będzie miała wolę, aby to dziecko przyszło na świat. To dziecko też musi mieć opiekę przez tyle czasu, ile będzie żyło - mówi o. dr Filip Buczyński, założyciel i prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia i dodaje:

- Celem tej konferencji jest, żeby powstały kolejne hospicja perinatalne, bo jest ich mało, jest dużo białych plam. Zaprosiliśmy przedstawicieli poradni ginekologiczno-położniczych po to, żeby także nawiązać współpracę, bo to jest czasami pierwsze miejsce, do którego trafia matka robiąc USG. Zapraszamy też zespoły leczące, żeby później z nimi współpracować dając możliwość optymalnej pomocy, którą możemy wspólnie udzielić matce.