Lubelski Lew nie lubi glonów. Czeka go urzędowe czyszczenie

Lew u stóp Zamku stanął w 1995 roku. Pomnik to inicjatywa lubelskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich i jest to kopia rzeźb lwów znajdujących się przed Panteonem Chwały na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Niewiele chyba osób w Lublinie nie kojarzy siedzącego lwa z łbem zwróconym w lewo z lewą łapą opartą na tarczy z herbem Lwowa. Figurę wykonał Witold Marcewicz.

Miasto właśnie poszukuje firmy, która zajmie się odnowieniem pomnika. Chodzi o prace konserwatorskie i restauratorskie.

– Pomnik powinien przejść renowację do końca maja – informuje biuro prasowe Ratusza, a cytowany w komunikacie prasowym Janusz Semeniuk, zastępca dyrektora miejskiego Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej tłumaczy, że zwycięzcy postępowania zostanie zlecone oczyszczenie powierzchni piaskowca, odsolenie, uzupełnienie ubytków, scalenie kolorystyczne monumentu oraz zabezpieczenie przed dewastacją kamienia. Ma być pokryty specjalnym preparatem.

– Konieczne będzie także oczyszczenie i zabezpieczenie metalowej tablicy z pozostawieniem lekkiej patyny. Prace przy pomniku powinien wykonać dyplomowany konserwator dzieł sztuki – mówi Semeniuk.

Prace powinny zostać wykonane zgodnie z zaleceniami Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

– Mają służyć oczyszczeniu powierzchni kamienia z zabrudzeń, napisów i glonów, powstrzymaniu destrukcji kamienia oraz podniesieniu walorów estetycznych pomnika – dodają urzędnicy.