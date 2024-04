Lubelski „PORTAL” zajrzy do kolejnych miast. Tym razem podejrzeć będzie można inny kontynent

Dublin w Irlandii i Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych, bo to o nich mowa dołączą do projektu już tej wiosny. Jednak początkowo będą realizowane dwa równoległe połączenia: Nowy Jork – Dublin i Lublin – Wilno tak jak dotychczas. Dopiero w lipcu wszystkie miasta połączą się w systemie rotacyjnym. Od czwartku 11 kwietnia trwa przystosowywanie lubelskiego portalu do tego aby mieszkańcy miasta mogli podejrzeć codzienność chociażby Manhattanu.

W Nowym Jorku instalacja ustawiona zostanie w jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc Manhattanu – Flatiron South Public Plaza na Broadwayu. Z kolei w Dublinie „okno” łączące stolice Irlandii z Lublinem pojawi się naprzeciwko głównej ulicy stolicy, O’Connell Street.

Pomysłodawcą projektu jest litewski artysta Benediktas Gylys. Po stronie polskiej operatorem inicjatywy są Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” oraz Miasto Lublin.