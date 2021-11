Jest decyzja ws. wizyty po kolędzie. Jedna z parafii będzie wysyłać tylko zaszczepionych księży

– Nie zastanawiałam się nad tym, bo wizytę duszpasterską zwykle dopiero w połowie stycznia mieliśmy. Jest jeszcze czas, przecież grudzień się jeszcze nie zaczął – stwierdza pani Anna, która należy do parafii w podlubelskim Dysie. – Nikt nie wie jak będzie wyglądać sytuacja epidemiczna w kraju i naszym województwie. Wszystko może się wydarzyć. Może znowu wprowadzą lockdown, będziemy pozamykani w domach?

Tymczasem decyzja ws. organizacji kolędy na terenie archidiecezji lubelskiej już zapadła. Została przedyskutowana podczas ostatniej konferencji księży dziekanów.

– Z uwagi na niepewną sytuację epidemiczną przyjęliśmy rozwiązanie sprzed roku, z pewnymi modyfikacjami – przyznaje ks. Adam Jaszcz, wicekanclerz, rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej w Lublinie. – Wierni będą mogli otrzymać błogosławieństwo związane tradycyjnie z kolędą podczas Eucharystii w dniu powszednim. Księża proboszczowie będą zapraszali mieszkańców w mniejszych grupach do kościoła np. na wieczorną mszę świętą. Szczególną intencją tej mszy powinna być modlitwa za zaproszonych tego dnia parafian. Podczas mszy należy wygłosić okolicznościową homilię oraz odmówić modlitwę błogosławieństwa nad zebranymi i pozostałymi w domach mieszkańcami, zwłaszcza chorymi.

Ks. Adam Jaszcz dodaje, że będzie można także poświęcić wodę, którą osoby uczestniczące w mszy zabiorą do swoich domów. Po liturgii możliwe będzie też kolędowanie i rozmowa na tematy parafialne. – Wskazane jest też rozdanie modlitwy do odmówienia w domach – zaznacza ks. Jaszcz. – Księża będą zachęcali wiernych, aby po powrocie do domu odprawili celebrację liturgii rodzinnej, kropiąc mieszkanie wodą święconą.

Wicekanclerz zapowiada również, że będzie możliwość wizyty duszpasterskiej w tradycyjnej formie.

– Jeśli taką decyzję podejmie proboszcz, jednak na specjalne zaproszenie wiernych i z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych – zastrzega ks. Adam Jaszcz.

– Najlepiej będzie kiedy nasi parafianie, którzy chcą przyjąć księdza po kolędzie skontaktowali się z kancelarią parafialną aby umówić się na taką wizytę

– podpowiada ks. Piotr Kawałko, proboszcza lubelskiej Parafii pw. św. Mikołaja. – To czy ktoś przyjmie kapłana w swoim domu to jest indywidualna sprawa, każdy decyduje sam.

Zaszczepieni i w maseczkach

„Z powodu pandemii w tym roku w ramach kolędowej wizyty duszpasterskiej kapłani odwiedzą tylko te rodziny, które zadeklarują chęć przyjęcia kolędującego księdza. Można to uczynić wypełniając formularz internetowy lub wypełniając kartę zgłoszeniową, którą należy złożyć w zakrystii (karty są wyłożone pod chórem) bądź zapisując się osobiście w zakrystii lub w kancelarii” – czytamy w ogłoszeniach Parafii św. Józefa w Lublinie. „Dzień przed kolędą o godz. 18 w kościele zostanie odprawiona Msza święta w intencji rodzin, które będą odwiedzone następnego dnia. Wszyscy kapłani odwiedzający mieszkania będą zaszczepieni i będą w maseczkach. Prosimy również parafian o nałożenie maseczek na czas trwania wizyty duszpasterskiej.”

– Niedawno przeszłam COVID-19 więc z tradycyjnej wizyty raczej zrezygnuję. Boje się o swoje zdrowie – przyznaje jedna z osób należących do parafii przy ul. Filaretów, którą zapytaliśmy jaką podejmie decyzję. – Pomodlimy się podczas mszy w kościele.