Lubelskie. Ulewy i burze nadciągają

A te mogą pojawić się dzisiaj wieczorem. „Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad”- podaje IMGW. To ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy powiatów: biłgorajskiego, janowskiego, kraśnickiego i opolskiego.

Ale burze mogą pojawić się w całym regionie. Jednak w pozostałych powiatach obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia.