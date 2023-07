Lublin bajkowy, komiksowy i w panoramie. Te prace ozdobią przyszłoroczny miejski kalendarz

Zaprezentowano 31 finałowych prac oraz 12 zwycięskich.

– W swojej sztuce plastycznej zaprezentowałam panoramę Lublina za pomocą techniki linorytu. Praca była pracochłonna, wycina się dłutem wzór na linoleum a potem uzupełnia farba. Warto chodzić po mieście, przyglądać się ulicom, a potem pokazywać je w swoich dziełach – mówi Natalia Jędrzejek, autorka pracy „Panorama Lublina Moje Miasto”.

– Pokazałem „Bajkowy Lublin” w magicznej zimowej formie, w ciepłych odcieniach. Ulica Grodzka właśnie o tej porze wygląda zjawiskowo. Inspiracją do stworzenia pracy była miłość do miasta i jego piękno – opowiada Łukasz Młynarczyk.

Michał Szymaniak zainspirował się Jarmarkiem Jagiellońskim, na którym zawsze bywał. Podkreślił, że chciał pokazać różnorodność Lublina, kolorowość i miłość do cebularzy. Styl komiksowy jaki reprezentuje, skierowany jest raczej do młodych ludzi, chociaż autor ma nadzieje, że dotrze również do osób starszych.

– Wystawa jest wyjątkowa, związana z kalendarzem na przyszły rok. Podziwiamy na niej Lublin, widziany oczami młodych ludzi. Mamy szczególny czas, młodzież pokazujemy w różnych formach, kontekście i sposobach. Pokazujemy ich wizje oraz to, w jaki sposób nasz Lublin postrzegają. Konkurs ma wartość artystyczną, bo podziwiamy talenty młodych ludzi a także poznawczą np. na jednej z prac pojawiły się kapibary, które jak się okazuje, młodych ludzi interesują – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Lublina.

Konkurs na grafikę do kalendarza ESM na rok 2024 skierowany był do młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także do osób dorosłych do ukończenia 30 roku życia.

Motywem przewodnim prac był Lublin. Prace można było wykonać dowolną techniką plastyczną, bądź komputerową. Komisja konkursowa wyłoniła finałową trzydziestkę, a wśród niej 11 najlepszych prac. Wyboru dwunastej grafiki dokonali internauci podczas głosowania na profilu Miasta Lublin na Facebooku.

Dla autorów 3 najlepiej ocenionych grafik oraz autora pracy wybranej przez internautów przewidziano nagrody pieniężne w wysokości od 1 tys. zł do 2 tys. zł.