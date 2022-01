Lublin. Część dzieci pójdzie do innych szkół. Tak zdecydowali radni

Zachodnia część Węglina Południowego nie będzie już przypisana do podstawówki przy ul. Berylowej, tylko do tej przy ul. Roztocze. Nie oznacza to jednak, że dzieci, które zdążyły już zacząć naukę przy Berylowej, będą musiały się przenieść. Cała operacja dotyczy tylko tych, które we wrześniu mają pójść do pierwszej klasy.

Do podstawówki przy Roztoczu trafią dzieci z:

Bełżyckiej,

nieparzystej strony Cyrkoniowej,

Czaplej,

Folwarcznej,

Gawroniej,

Gęsiej,

Gołębiej,

Granatowej od Gęsiej do Koralowej,

Jaspisowej 1, 3, 5 i 7,

Jemiołuszki,

Kaczej,

Koguciej,

Koralowej (cała strona nieparzysta i parzysta od numeru 6),

Kryształowej (strona parzysta bez numerów 24-30),

Kwarcowej (strona nieparzysta od 3 do 29 oraz numery 8, 10, 12, 32c),

Lisiej,

Łanowej,

Ornej,

Pasterskiej,

Perliczej,

Rysiej,

Sielskiej,

Sołeckiej,

Sójki,

Strusiej,

Szpaczej,

Uprawnej,

ul. Węglinek (strona parzysta do nr 38 i nieparzysta do nr 35),

ul. Wróblej.

Uczniom z dalszej części tego obszaru Urząd Miasta ma zapewnić dojazd do podstawówki przy ul. Roztocze.

Na Czechowie z obwodu szkoły przy Smyczkowej wyłączone będą ulice Milenijna i Nowowiejskiego. Dzieci z tych ulic będą chodziły do szkoły przy Radzyńskiej.

Z obwodu podstawówki przy Poturzyńskiej do rejonu szkoły przy Smyczkowej będą przeniesione ulice Lawinowa i Górska oraz część ul. Młodej Polski (od numeru 32 do końca), natomiast parzysta strona ul. Szwajcarskiej zostanie przeniesiona do obwodu szkoły przy Śliwińskiego.

Ostatnia ze zmian zatwierdzonych przez Radę Miasta dotyczy Czubów, gdzie nieparzysta strona ul. Jutrzenki, przypisana dzisiaj do szkoły za wąwozem (przy ul. Pana Wołodyjowskiego) zostanie włączona do rejonu podstawówki przy ul. Radości.

Wszystkie wspomniane zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Kuratorium Oświaty i mają obowiązywać od 1 września.