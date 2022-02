Lublin. Czy Kościół powinien dopłacić do działki, którą kupił za 10 proc. wartości?

Sprawa dotyczy działki na rogu ul. Dożynkowej i Bluszczowej. To 0,68 ha gruntu, który w planie zagospodarowania jest przeznaczony pod "usługi publiczne".

W 2016 r. nieruchomość została sprzedana przez miasto Archidiecezji Lubelskiej za zgodą Rady Miasta. Pozwoliła ona również o udzielenie Kościołowi 90-procentowej bonifikaty od wartości działki. W efekcie kuria zapłaciła 192 tys. zł za ziemię, której wartość była oszacowana przez rzeczoznawcę na 1,92 mln zł.

O podjęcie takiej uchwały prosił radnych prezydent Lublina. Tłumaczył, że o możliwość zakupu miejskiej ziemi zwróciła się kuria, aby pozyskać działkę na prowadzenie działalności sakralnej.

Po sześciu latach od tej uchwały do sprawy wraca lubelska Fundacja Wolności. – Zwróciliśmy się do prezydenta miasta o to aby przeprowadził kontrolę w zakresie tego, czy działka jest wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem – mówi Krzysztof Jakubowski, prezes fundacji. Chce, by miasto sprawdziło, czy Kościół faktycznie wykorzystał teren na działalność sakralną.

Dotychczas na działce nic nie powstało. Kuria zawnioskowała jesienią o pozwolenie na wzniesienie "budynku parafialnego wielofunkcyjnego", w którym zamierza utworzyć Archidiecezjalne Centrum Pomocy. – W trzykondygnacyjnym budynku miałoby siedzibę kilka instytucji niosących pomoc rodzinie, m.in. Dom Samotnej Matki – przekazuje nam ks. Adam Jaszcz, wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie. W obiekcie ma być też ośrodek dla imigrantów i uchodźców i część sakralna w postaci kaplicy.

Wnioskowanej przez fundację kontroli nie będzie. – Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami nabywca jest zobowiązany do zwrotu udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji, jeżeli przed upływem 10 lat zbył nieruchomość albo wykorzystał ją na inny cel niż ten uzasadniający udzielenie bonifikaty – tłumaczy Joanna Stryczewska z biura prasowego Ratusza. – Ten termin jeszcze nie mija, dlatego nie ma dziś podstaw do żądania zwrotu bonifikaty i nie zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli sposobu wykorzystania nieruchomości. Zgodnie z przepisami może to nastąpić dopiero za ponad cztery lata. Poza tym archidiecezja obecnie stara się o pozwolenie na budowę budynku parafialnego wielofunkcyjnego z kaplicą, co wskazuje, że podjęła działania dla realizacji celu wskazanego w uchwale Rady Miasta.

– Nie obawiamy się żadnych kontroli, ponieważ wypełniamy wymogi prawne. Wszystko idzie własnym rytmem – dodaje wicekanclerz kurii. – Każde dobre dzieło napotyka sprzeciw. To niestety nic nowego.