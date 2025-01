Już po raz 33. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zrobiła wielką zadymę i na ulicach Lublina oraz innych miast pojawili się wolontariusze z kolorowymi puszkami.

W akcję włączają się nie tylko ludzie, ale także czworonożni przyjaciele. W parku Ludowym spacerowali właściciele chartów – uczestnicy spaceru mogli wrzucić datek do wirtualnej puszki.

– Stowarzyszenie Chartoterapia pomaga psom tej rasy, które najczęściej wykorzystywane są do kłusownictwa. Ratujemy je i szukamy nowych domów. Kilka razy do roku organizujemy spacery by wesprzeć fundację, a raz w roku pojawiamy się na spacerze wspomagającym WOŚP. Dzięki kodom QR można wpłacić datek do wirtualnej puszki. Jako właściciele chartów jesteśmy zahartowani – mówi Dariusz Kozłowski, wolontariusz w Chartoterapii.

W galerii VIVO! Lublin studenci Uniwersytetu Medycznego zachęcali odwiedzjących galerię do profilaktycznych badań. Można było porozmawiać o zdrowym trybie życia, wykonać podstawowe badania tj. pomiar ciśnienia, glukozy, czy oznaczyć swoją grupę krwi. Studenci odczarowywali także wizje lekarza i szpitala, którą mają najmłodsi.

Największa zabawa odbyła się pod galerią Olimp przy al. Spółdzielczości Pracy. Koncerty i występy artystyczne, stoiska służb mundurowych i słodziutkie alpaki. Każdy mógł wziąć udział w zabawie i dorzucić coś do puszki z serduszkiem.

– To szczytny cel, który naprawdę warto wspierać. Wczoraj liczyłam od kiedy jestem z orkiestrą i wyszło że od 2019 roku, czyli już 6 lat – mówi Ala, wolontariuszka WOŚP, która oprócz zbierania do puszki udziela się w sztabie.

– Może powiem to co wszyscy, ale warto pomagać. Czujemy taką potrzebę serca i latego jesteśmy tutaj z naszymi czworonożnymi pomocnikami. Są bardzo przyjazne, można je głaskać – mówi Dariusz, który kwestuje razem z synem. - To są psy, które kochają ludzi i mają ogromne serca. Gdyby ich zapytać podczas którejś wigilii, to myślę że powiedziałyby że lubią brac udział w takich imprezach.

Wielki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy potrwa do godziny 20. Impreza zakończy się „światełkiem do nieba” czyli kolorowym laserowym pokazem. Środki zebrane podczas tegorocznego finału zostaną przeznaczone dla onkologii i hematologii dziecięcej. Zakupione zostaną m.in. urządzenia dla:

chirurgii onkologicznej, m.in. zestawy laparoskopowe, roboty do chirurgii onkologicznej, cystoskopy, aspiratory ultradźwiękowe i mobilne aparaty RTG cyfrowe

neurochirurgii, m.in. egzoskopy neurochirurgiczne, koagulacja dwubiegunowa

diagnostyki onkologicznej, m.in. urządzenia do mapowania magnetycznego mózgu, rezonanse magnetyczne MRI, aparaty USG

patomorfologii, m.in. aparaty do śródoperacyjnej tomografii, procesory tkankowe, skanery do preparatów histopatologicznych

hospicjów, m.in. koncentratory tlenu, materace przeciwodleżynowe

Jednak finał WOŚP to nie koniec całej akcji. To także trwające do 10 lutego aukcje internetowe. A jest w czym wybierać. Można wylicytować czarną wołgę z 1974 roku, kolację z lubelskimi radnymi Konradem Wcisło i Zbigniewem Jurkowskim, spacer po europarlamencie z Martą Wcisło lub zwiedzanie Sejmu czy Ministerstwa Edukacji z Joanną Muchą. Wszystkie te aukcje znajdziemy na stronie charytatywni Allegro.