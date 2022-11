Na Majdanku ul. Cmentarna to droga jednokierunkowa w stronę cmentarnej bramy, a powrót jest możliwy gruntową drogą do ronda. Na rondzie obowiązuje zakaz skrętu w lewo, a dojazd do centrum się odbywa przez ul. Dekutowskiego i al. Witosa.

Jadąc Drogą Męczenników Majdanka od strony centrum miasta nie skręcimy w lewo w ul. Ordonówny, a jadąc w stronę centrum nie skręcimy w lewo na teren muzeum.

Parkować można m.in. przy cmentarzu, za pętlą Majdanek, przy dawnym Polmozbycie i obok Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Osoby odwiedzające cmentarz przy Lipowej mogą parkować na Głębokiej, gdzie zasłonięte są zakazy zatrzymywania się między Narutowicza a Raabego. Nieczynny jest mały parking przed bramą cmentarza, zatoka przy ul. Ofiar Katynia jest zarezerwowana dla osób niepełnosprawnych. 1 listopada od godz. 7 do 21 jest darmowy parking w podziemiach Plazy.

1 listopada dojazd do cmentarza przy Bełżyckiej od strony al. Kraśnickiej jest możliwy Bełżycką i Łanową, do wyjazdu służyć ma ul. Folwarczna.

Również 1 listopada na Pszczelej obowiązuje ruch jednokierunkowy od torów do Kukułczej, powrót będzie możliwy ul. Kukułczą i Letniskową.

Komunikacja miejska

Miasto uruchomia trzy specjalne linie autobusowe. Nie są one liniami bezpłatnymi.

Linia 200. Jej trasa: z Majdanka przez Drogę Męczenników Majdanka, ul. Fabryczną, Al. Zygmuntowskie, al. Piłsudskiego, Lipową, Krakowskie Przedmieście, 3 Maja, al. Tysiąclecia, Podzamcze, Unicką, al. Spółdzielczości Pracy, al. Andersa do ronda Berbeckiego.

Linia 201. Z przystanku Konopnica-las przez al. Kraśnicką, Zana, Filaretów, Głęboką, Lipową, Krakowskie Przedmieście, 3 Maja, al. Tysiąclecia, Podzamcze, Unicką , al. Spółdzielczości Pracy i al. Andersa do ronda Berbeckiego.

Linia 202. Majdanek, Droga Męczenników Majdanka, Wolska, Kunickiego, Abramowicka, Abramowice.

Linia 32 kursuje przez ul. Koryznowej zamiast przez ul. Walecznych. Linia 35 będzie mieć dodatkowe kursy 1 listopada.

We Wszystkich Świętych specjalny rozkład dostaną linie 21, 23, 47, 153, 156, 157, 158 i 161. Pojadą częściej niż zwykle i będą obsługiwane przez pojazdy przegubowe *Częściej kursować będzie również linia 159, wzmocniona będzie obsada linii 78 i 73.