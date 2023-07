Lublin: Korekty w wakacyjnych rozkładach jazdy. "To skandal i ponury żart"

Wraz z zakończeniem roku szkolnego wakacje zawitały także do rozkładów miejskiej komunikacji. Tradycyjnie wiązało się to z ograniczeniem liczby wykonywanych kursów, choć w tym roku cięcia wprowadzono w skali niespotykanej od lat. Od 24 czerwca autobusy i trolejbusy obsługujące 25 najpopularniejszych tras w dni powszednie w godzinach szczytu zaczęły kursować co 25 minut. Jeszcze rzadziej pojazdy jeżdżą na kilkunastu innych, mniej obleganych liniach.

Dokładnie miesiąc po wejściu w życie tych zmian, ZTM zdecydował się na „drobne korekty” w rozkładach linii nr 4, 17, 74 i 153. Nie spodobały się one wszystkim pasażerom.

- Pod pojęciem "drobne" zostało ograniczone kursowanie autobusu w godzinach szczytu przez co powrót z pracy bez czekania na autobus co najmniej pół godziny jest praktycznie niemożliwy – czytamy w piśmie adresowanym do miejskiej instytucji. Mieszkanka jednego z osiedli w pobliżu ul. Poligonowej na Sławinie zwraca w nim uwagę na problem, jaki po wprowadzeniu zmian mają pasażerowie „czwórki”, która jest jedyną linię obsługującą tę część miasta.

- Zlikwidowanie kursu z placu Wolności o godz 16.05 utrudniło życie wielu pracującym mieszkańcom Lublina, którzy płacą tu podatki i oczekują lepszego traktowania. Żeby w rozwiniętym mieście linia autobusowa kursowała w godzinach szczytu co 50 minut jest to skandal i ponury żart – pisze pani Justyna. Swoją skargę wysłała także do naszej redakcji.

ZTM tłumaczy, że wprowadzone wczoraj korekty były odpowiedzią na prośby dotyczące wakacyjnych rozkładów.

- Jeśli chodzi o kursowanie linii nr 4 to nastąpiła jedynie korekta w godzinach odjazdów linii z poszczególnych przystanków, co w kontekście kilku wniosków pasażerów, m.in. pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (siedziba powiatowego biura ARiMR mieści się przy trasie „czwórki” w podlubelskiej Elizówce – przyp. aut.), było możliwe do realizacji. Wspomniany przez panią Justynę kurs z pl. Wolności jest obecnie realizowany w godz. 15.42 oraz 16.36 – informuje Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. I dodaje: - Nie zmieniła się liczba kursów na linii, natomiast skorygowano sam czas odjazdu na wniosek większej grupy pasażerów.

Pozostałe zmiany obowiązujące od 24 lipca:

Linia nr 17 – dodatkowy kurs w dzień powszedni z przystanku Paderewskiego 02 o godiznie 4:40 i przesunięcie kursu z przystanku Jabłonna-Urząd Gminy 02 z godziny 6:06 na 5:41,

Linia nr 74 – przesunięcie kursu w dzień powszedni z przystanku Ciecierzyn-Żulin 02 z godziny 6:00 na 5:55,

Linia nr 153 – przesunięcie kursu w dzień powszedni z przystanku Węglin 02 z godziny 6:06 na 6:10.