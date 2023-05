Lublin: Zabezpieczą kładkę na Bystrzycy przed wilgocią

Zlecenie będzie obejmowało umycie drewnianych obiektów oraz ich zakonserwowanie preparatem z olejem lnianym chroniącym przed wilgocią. – Prace o tym charakterze są prowadzone co roku, w ramach bieżącego utrzymania. Są one obowiązkowe, by utrzymać gwarancję udzieloną przez wykonawcę – informuje Monika Głazik z biura prasowego w Urzędzie Miasta.

Wyłoniona w postępowaniu firma zadanie ma wykonać między 15 maja a 5 czerwca. – Prace w dużym stopniu będą zależne od pogody, przy sprzyjających warunkach zakończą się wcześniej – zaznacza urzędniczka.