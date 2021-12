Lublin. Kurier przyjdzie z paczką częściej. Zmiany przed świętami

Firma nie ukrywa, że zbliżający się szczyt sezonu przedświątecznego i wzmożonego ruchu w e-handlu, to dla Poczty Polskiej, także gorący czas. - Kurierzy Spółki, począwszy od 27 listopada, doręczają przesyłki także w soboty. Lista miast, których mieszkańcy mogą spodziewać się 6. dnia tygodnia wizyty pocztowego doręczyciela, jest stale rozszerzana – informuje PP i dodaje, że w kilku mazowieckich miastach paczki dostarczane są także w niedziele.

Co do soboty, to kurierzy rozniosą paczki mieszkańcom np. Lublina, Łodzi, Rzeszowa, Poznania czy Ostrowa Wielkopolskiego. Lublin jest jedynym miastem z województwa lubelskiego objętym tym działaniem.