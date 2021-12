Lublin. Miasto będzie szczepić. Nie chodzi o SARS-CoV-2

Akcja profilaktyczna miałaby trwać przez cztery lata: od roku 2022 do 2025 włącznie. W tym czasie Urząd Miasta chce zaszczepić łącznie 4 tys. osób.

Z zabiegów mogłyby korzystać osoby, które ukończyły 65. rok życia, mieszkają na terenie Lublina, nie były wcześniej szczepione przeciw pneumokokom. Konieczne będzie również pomyślne przejście badań lekarskich oraz pisemna zgoda na podanie jednodawkowej szczepionki Prevenar 13. Po zabiegu pacjent będzie musiał zostać w przychodni przez pół godziny na obserwacji.

Pneumokoki to bakterie przenoszące się drogą kropelkową. – Są najczęstszą przyczyną pozaszpitalnych, bakteryjnych zakażeń układu oddechowego, zapalenia ucha środkowego, zapalenia zatok oraz zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli – informuje miejski Wydział Zdrowia i Profilaktyki. Bakterie mogą prowadzić do tzw. inwazyjnej choroby pneumokokowej z zapaleniem płuc, zapaleniem opon mózgowych i sepsą. Może się to skończyć śmiercią.

– Pneumokoki są poważnym czynnikiem wywołującym bakteryjne zapalenie płuc u dorosłych, które w 5-10 proc. przypadków kończy się śmiercią. Szacuje się, że te bakterie odpowiedzialne są też za 50 proc. bakteryjnych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych u osób dorosłych, ze śmiertelnością wynoszącą 30 proc. a nawet 80 proc. w populacji osób w wieku podeszłym – stwierdza Ratusz i dodaje, że szczególnie narażeni są seniorzy. – Śmiertelność w grupie osób po 65. roku życia jest ponad pięciokrotnie wyższa niż w grupie osób w wieku 35-49 lat

Najczęściej, jak podaje Wydział Zdrowia i Profilaktyki, zakażenia są bezobjawowe lub przybierają postać infekcji górnych dróg oddechowych. Po przechorowaniu infekcji uzyskuje się wieloletnią odporność. Z danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wynika, że w Lublinie w 2019 r. odnotowano w Lublinie osiem zachorowań inwazyjnych wywołanych przez pneumokoki.

Rocznie Urząd Miasta zamierza wydać na akcję szczepień 300 tys. zł, co oznacza, że w ciągu czterech lat wyda 1,2 mln zł. Nad zatwierdzeniem nowego programu profilaktycznego głosować ma w czwartek Rada Miasta.