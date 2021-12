Lublin: miasto wyłoży więcej pieniędzy na klub żużlowy

Zaczęło się od wspólnego apelu Klubu Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka, który we wspólnym piśmie apelował o to, by w przyszłym roku miasto wyłożyło 4 mln zł na lubelską drużynę żużlowców. – Sukces klubu przekłada się na wielki entuzjazm kibiców żużla oraz sukces wizerunkowy naszego miasta, wszystkich lublinian oraz olbrzymie zainteresowanie ogólnopolskich oraz światowych mediów – tłumaczyli radni w swym wniosku. Żadna inna sprawa i żadna potrzeba nie skłoniła radnych do takiej jednomyślności.

Chóralna prośba została wysłuchana tylko częściowo. W połowie listopada okazało się, że prezydent wpisał do projektu budżetu kwotę 2,7 mln zł na „promocję miasta poprzez sport” z zastrzeżeniem, że będzie to „głównie promocja podczas zawodów żużlowych”. Głównie, czyli nie wyłącznie.

To nie zadowoliło radnych, którzy podczas posiedzeń komisji ponownie wnioskowali o 4 mln zł. Ale Krzysztof Żuk uznał, że nie jest w stanie zwiększyć puli pieniędzy. Kilka dni temu kolejny apel o 4 mln zł dla żużla wystosowali też czterej radni z opozycyjnego wobec prezydenta klubu Prawa i Sprawiedliwości.

– To dzięki wsparciu m.in. z budżetu miasta, drużyna mogła odpowiednio przygotować się i ustabilizować finanse, co zaowocowało sukcesem, a Lublin po 30 latach mógł cieszyć się ze zdobycia wicemistrzostwa Polski – pisali wspólnie Eugeniusz Bielak, Piotr Gawryszczak, Marcin Jakóbczyk i Radosław Skrzetuski. – Aby klub mógł realizować swoje zadania ambasadora miasta potrzebuje odpowiedniego wsparcia, w szczególności teraz, podczas ciągle trwającej pandemii. Nie wiadomo, w jakim wymiarze pandemia pozwoli kibicom odwiedzać stadion przy Al. Zygmuntowskich i oglądać zmagania drużyny z trybun. Dlatego tym bardziej miasto w tym czasie powinno wesprzeć klub.

Również Speedway Motor Lublin przekonywał, że taki wydatek opłaca się miastu. W wysłanym mediom oświadczeniu podkreślał, że zapewnia swoim sponsorom rozgłos, który da się przeliczyć na pieniądze. Fachowo nazywa się to „ekwiwalentem reklamowym”. – Ogromnym sukcesem jest zwrot miasta Lublin, który wyniósł ponad 46 milionów złotych, co jest prawie 2-krotnym wzrostem w stosunku do sezonu 2020 – podkreślała w komunikacie Katarzyna Głowacka, dyrektor marketingu.

W piątek prezydent ogłosił, że jednak wyłoży więcej pieniędzy na żużel. – Po konsultacji z radnymi ostatecznie do projektu budżetu miasta wpisaliśmy kwotę 3 mln zł na promocję miasta poprzez żużel – oznajmił Żuk na Facebooku. U jego rzeczniczki upewniliśmy się jeszcze raz: wspomniane 3 mln zł mają trafić nie „głównie”, a jedynie na żużel. – Podkreślam, że nadal Lublin jest miastem, które, obok Wrocławia, najmocniej wspiera finansowo klub żużlowy – dodał prezydent.

W tym roku, w styczniu, Ratusz zlecił spółce Speedway Lublin „promocję miasta poprzez sport poprzez udział drużyny z Lublina w rozgrywkach Ekstraligi żużlowej w sezonie 2021”. We wrześniu na wniosek prezydenta Rada Miasta zgodziła się na wyłożenie kolejnych 300 tys. zł.