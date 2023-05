Lublin: Mieszkańcy chcą innej jazdy koło biurowca. Co na to Ratusz?

Dzielnicowi radni zwrócili się w tej sprawie do Urzędu Miasta w formie przyjętej w ubiegłym tygodniu uchwały. Proponują w niej, by dla samochodów jadących ul. Zana w kierunku ronda obok Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustawić zakaz skrętu w lewo, do parkingu podziemnego pod biurowcem przy ul. Zana 32. Z kolei dla aut wyjeżdżających spod tego budynku miałby obowiązywać nakaz jazdy w prawo.

W uzasadnieniu prośby radni piszą, że takie rozwiązanie pozwoliłoby przede wszystkim udrożnić wyjazd z prowadzącej z osiedla Konopnickiej ulicy Jana Sawy: – Tworzące się korki są szczególnie uciążliwe w godzinach porannych, a także w czasie kiedy osoby pracujące w biurowcu kończą pracę.

– Z takimi prośbami zwracali się do nas mieszkańcy – podkreśla w rozmowie z Dziennikiem Michał Zacz, przewodniczący zarządu dzielnicy Rury. I dodaje: – Byłaby to drobna korekta, która w żaden sposób nie wpłynie na organizację ruchu w tym miejscu, a w naszej ocenie znacząco poprawi przepustowość na tym skrzyżowaniu. Zwłaszcza dla kierowców, którzy w godzinach szczytu próbują wyjechać z ul. Jana Sawy.

O komentarz poprosiliśmy Urząd Miasta. Wygląda na to, że wniosek rady dzielnicy nie zostanie wzięty pod uwagę.

– Na chwilę obecną Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością nie planuje wprowadzać zmian w stałej organizacji ruchu polegającej na ograniczeniu relacji na zjeździe prowadzącym do posesji Zana 32. Obecny zjazd funkcjonuje zgodnie z aktualnym projektem stałej organizacji ruchu i na ten moment nie ma podstaw do wprowadzania zmian – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego lubelskiego magistratu.

Rada dzielnicy jednak nie składa broni. – Dla nas nie jest to temat zamknięty i będziemy chcieli o tym rozmawiać. Interpelację w tej sprawie złożyła jedna z radnych (Małgorzata Suchanowska – przyp. aut.) i Ratusz będzie musiał odnieść się do tej propozycji. Czekamy na odpowiedź – odpowiada przewodniczący zarządu dzielnicy.