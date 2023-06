Lublin. Mieszkańcy skarżą się na włamania i alkoholowe libacje

Arkadiusz Szczepański, były policjant dzielnicowy i radny dzielnicy Czuby Południowe, który od ponad 10 lat pyta mieszkańców poszczególnych części Lublina o kwestie związane z poczuciem bezpieczeństwa. Licząc na wprowadzenie zmian, zebrane dane przekazuje potem policji, straży miejskiej i radom dzielnic.

W ciągu poprzednich edycji swojej akcji społecznej Za Cukrownią, Czuby Północne i Czuby Południowe oraz Konstantynów. Teraz pracuje w dzielnicy Rury. Właśnie zebrał informacje dotyczące tego, co najbardziej niepokoi mieszkańców os. Sienkiewicza.

Okazuje się, że 91 proc. ankietowanych (w sumie było to 1248 mieszkańców – red.) przyznało, że nie zna swojego dzielnicowego, a 94 proc. nie spotkało nigdy dzielnicowego Straży Miejskiej. To jednak nie przeszkadza w tym, żeby aż 55 proc. z nich bardzo dobrze lub dobrze ocenia bezpieczeństwo swojej najbliższej okolicy. I dzieje się tak mimo że 67 proc. rzadko, bardzo rzadko lub wcale nie widuje patroli policji a 94 proc. tak samo opisuje spotkania ze strażnikami. Tych patroli powinno być więcej – uważają zgodnie mieszkańcy i sugerują, że najlepiej byłoby gdyby patrolowały one ich okolice w doz. 18-24 i 24-6.

– Na pytanie „Co Pana/Panią niepokoi lub powoduje poczucie zagrożenia w miejscu zamieszkania?” 47 proc. ankietowanych wskazało spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, a 45 proc. akty chuligaństwa i wandalizmu. O włamaniach do mieszkania mówiło 39 proc. mieszkańców, a włamaniach do piwnic – 22 proc. – wylicza Arkadiusz Szczepański. – 30 proc. ankietowanych wskazuje na psy biegające bez nadzoru i kontroli, a 14 proc. włamania do samochodów.

Pozostałe odpowiedzi otrzymały poniżej 6 procent. A co konkretnie znalazło się na liście?

* Libacje alkoholowe odbywające się na działkach sąsiadujących z blokami przy ul. Wołodyjowskiego 9 i 11,

* Brak oświetlenia na terenie przyległych do os. Sienkiewicza ogródków działkowych,

* Włamania do mieszkań w bloku przy ul. Wołodyjowskiego 11,

* Spożywanie alkoholu w prześwitach bloku przy ul. Wołodyjowskiego 6 w porze wieczorowo-nocnej,

* Zbyt szybka jazda rano samochodami po ul. Wołodyjowskiego przez osoby odwożące dzieci do SP 38,

* Włamania do mieszkań w bloku przy ul. Skrzetuskiego 4,

* Włamania do mieszkań w wieżowcu przy ul. Skrzetuskiego 6,

* Gromadzenie się osób nietrzeźwych w prześwitach bloku przy ul. Skrzetuskiego 4,

* Niebezpieczny wyjazd z ul. Wołodyjowskiego w ul. Bohaterów Monte Cassino – brak sygnalizacji świetlnej,

* Gromadzenie się osób spożywających alkohol za ogrodzeniem SP 38 od strony ogródków działkowych,

* Bezdomni spożywający alkohol i załatwiający potrzeby fizjologiczne na strychu bloku – ul. Skrzetuskiego 6,

* Zażywanie substancji narkotycznych w opuszczonej piwnicy bloku przy ul. Skrzetuskiego 8,

* Gromadzenie się osób spożywających alkohol na terenie ogródków działkowych w wąwozie,

* Brak przejścia dla pieszych na ul. Wołodyjowskiego na wysokości bloków nr 3 i 7,

* Włamania do mieszkań i piwnic w bloku przy ul. Wołodyjowskiego 3,

* Spożywanie alkoholu za boiskiem szkolnym SP 38 przy ul. Wołodyjowskiego,

* Spożywanie alkoholu za blokiem przy ul. Wołodyjowskiego 7 od strony ogródków działkowych,

* Włamania do mieszkań w wieżowcach przy ul. Juranda 1,3 i 5,

* Głośne wulgaryzmy i spożywanie alkoholu w wąwozie pomiędzy os. Sienkiewicza i os. Konopniciej - latem,

* Stałe parkowanie pojazdów na chodniku przy ul. Juranda 7 w pobliżu obiektów handlowo-usługowych,

* Zbyt słabo oświetlona część terenu od strony baru “Jagienka” i Urzędu Pocztowego przy ul. Juranda 7,

* Włamania do piwnic w wieżowcu przy ul. Juranda 1,

* Wieczorne spożywanie alkoholu na placu zabaw usytuowanym obok bloku przy ul. Skrzetuskiego 2a,

* Brak oświetlenia na alejce za wieżowcem przy ul. Juranda 3,

* Gromadzenie się w prześwitach bloku przy ul. Skrzetuskiego 4 osób spożywających alkohol,

​* Włamania do piwnic w blokach przy ul. Skrzetuskiego 2a i 2b.