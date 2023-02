Lublin. Młodzieżowa Rada Miasta twardo przeciwko akcjom ludzi Kai Godek

„Młodzieżowa Rada Miasta stanowczo potępia pikiety Fundacji Życie i Rodzina, które miały miejsce w dniach 4 listopada 2022 roku, 12 grudnia 2022 roku oraz 12 stycznia 2023 roku, przed wejściem do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie.” - czytamy w oświadczeniu lubelskiej młodzieży.

MRM dokument uchwaliła w odpowiedzi właśnie na wspomniane działania zwolenników Kai Godek. To znana działaczka antyaborcyjna, a jej organizacja na cel wzięła LO w Lublinie. Kilka razy zwolennicy Godek urządzili pikiety pod „Zamoyem”, a bezpośrednim ich powodem było to, że nauczyciele II LO przyznali, że mają uczniów do których zwracają się innym imieniem niż tym, które widnieje w ich dokumentach/ dzienniku lekcyjnym.

>> Ludzie Kai Godek urządzili pikietę przed szkołą w Lublinie. Teraz staną przed sądem<<

Oficjalnie takie pikiety były „akcjami informacyjno-edukacyjnymi o skutkach ulegania homolobby”. Pojawiły się na nich dwa banery. Pierwszy dotyczył pedagogów. Drugi był informacją o przestępstwach popełnianych przez pedofilów.

Akcja oburzyła nauczycieli i uczniów. A kiedy ci drudzy wychodzili ze szkoły i widzieli antyaborcyjnych działaczy, padały mocne słowa: żenada, wstyd, skandal, hańba. Stanowczo zaprotestował też szkolny samorząd uczniowski, którego członkowie podkreślali w oświadczeniu, że „Zamoy od zawsze był, jest i będzie miejscem tolerancji. Jesteśmy szkołą z zasadami i niezależnie od rocznika, chcemy kultywować oraz utrzymywać opinie Zamoya jako szkoły kolorowej i otwartej”.