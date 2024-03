Działasz w kulturze i chcesz wyjechać? Możesz dostać kasę od miasta

Stypendium wyjazdowe może otrzymać każdy, kto mieszka, studiuje, uczy się lub pracuje na terenie miasta. Cel to sfinansowanie podróży lub innych kosztów związanych z udziałem w festiwalach, konkursach albo innych ogólnopolskich lub międzynarodowych wydarzeniach kulturalnych odbywających się poza Lublinem.

Wniosek o to stypendium można składać do końca roku, ale nie krócej niż 30 dni przed wydarzeniem. Można otrzymać fundusze w wysokości od 200 złotych do 5 tysięcy złotych. Ilość stypendiów jest ograniczona. Ich przyznawanie zakończy się wraz z wyczerpaniem budżetu przeznaczonego na ten cel.

Do 31 marca miasto zbiera również wnioski o stypendium na realizację w 2024 roku projektu z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury. Stypendium to można dostać w dwóch kategoriach: dla osób pełnoletnich i dla młodzieży w wieku od 13 do 30 roku życia.

Osoby pełnoletnie w ramach tego stypendium otrzymać mogą od 2 do 10 tysięcy złotych na projekty trwające od 2 do 7 miesięcy, które mają być zrealizowane pomiędzy 1 czerwca a 31 grudnia tego roku.

Młodzieży od 13 do 30 roku życia może być przyznane od 300 do 3 tysięcy złotych. Projekt trwający od miesiąca do pół roku również ma być zrealizowany pomiędzy czerwcem a grudniem tego roku. W przypadku osób niepełnoletnich wniosek musi złożyć jej opiekun.

Szczegóły dotyczące miejskich stypendiów kulturalnych dostępne są na stronie stypendia.kultura.lublin.eu.