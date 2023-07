Kościół w remoncie, a niespodzianki po sufitem i pod posadzką

Takie znaleziska są fascynujące dla badaczy, ale skutecznie spowalniają inwestycję, której kolejne etapy trwają już kilka lat.

Ołtarz główny jest niemal gotowy, jego wygląd będzie zaskoczeniem dla wiernych. Bo był biało-złoty. Teraz widać ciemne, zielonoturkusowe elementy i złocenia połyskujące między elementami rusztowań. Na środku prezbiterium stoją pudła z detalami zdobień, leżą zdemontowane głowy aniołów i fragmenty sztukaterii. Na ścianach i na suficie można wypatrzeć kolorowe elementy sztukaterii.

Jak wspomina proboszcz, jasne, jednolite kolory ścian i sufitu to efekt przemalowania świątyni na początku lat 30. ubiegłego wieku. Po prawie stu latach stosowania różnych odcieniu beżu i kremu konserwatorzy odtwarzają pierwotny wystrój kościoła. Specjaliści tłumacza, że kolorystka beżu do której przywykły pokolenia wiernych spowodowała, że zatracaliśmy wrażenie rysunku renesansowych sztukaterii, nie widzieliśmy szczegółów ani koncepcji.

- Trwają prace ustalające pierwotną kolorystykę, ściągamy nawarstwienia farby, które są wtórne. Poddaliśmy badaniom węglowym próbki farb by ustalić z którego wieku pochodzą. Gdyby kolorystyka była odsłonięta cały czas, przez ileś wieków światło słoneczne bardzo by ją odbarwiło. Przykrycie warstwą farby spowodowało, że znajdujemy bardzo żywe kolory. Dopiero przy odsłonięciu nawarstwień farby zobaczymy w jakim stanie jest sztukateria. To ważne, bo dopiero po odsłonięciu widzimy, które elementy są wtórne, które są zniszczone, które należy wzmocnić - mówi Małgorzta Tatarczak, pracownica firmy „Croaton” Konserwacja i Restauracja Obiektów Dzieł Sztuki.

Aktualnie pracująca na rusztowaniach pod kopułą kaplicy Sobieskich. Sobiescy obok Potockich i Zamoyskich byli jednymi z dobrodziejów bernardynów.