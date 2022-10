Lublin. Nowe alejki, zieleń i ogrodzenie. Do parku masz wchodzić bez strachu

Chociaż nie wygląda tak strasznie to opinię ma fatalną. Ostatnimi czasy wygląd parku przy ul. Fabrycznej trochę się poprawił, ale nadal powszechnie kojarzony jest z miejscem, gdzie lepiej wieczorem i nocą nie wchodzić. Nie tak dawno temu było to ciemne miejsce z górującymi starymi i grubymi drzewami, gdzie lubili przesiadywać amatorzy tanich i jednocześnie mocnych trunków. Dziś park trochę rozjaśniał, ale wiszą nad nim te złe skojarzenia.

To ma się zmienić razem z kompletnym remontem Parku Bronowickiego. Ratusz ma już projekt rewitalizacji, który zakłada, że alejki i placyki będą urządzone w nawiązaniu do planu z początku XX wieku. Planowana jest także wymiana zniszczonych, asfaltowych traktów na mineralne a ogrodzenie (dziś chyba tylko szczątkowe) powstanie na wzór jego historycznego stylu z XIX wieku.

Miejska koncepcja przewiduje również „przeprowadzenie prac w drzewostanie”. Pod tym hasłem kryją się nasadzenia krzewów ozdobnych i okrywowych oraz nasadzenia rabatowe. Ma to być wspomagane nowym system nawadniającym, który będzie wykorzystywany w czasie suszy.

– Planowane jest także utworzenie placu zabaw z naturalistycznymi urządzeniami zabawowymi i siłowni zewnętrznej oraz wyposażenie całego obszaru w elementy małej architektury: meble parkowe, poidełko oraz stoliki do gry w szachy. Projekt przewiduje ponadto wprowadzenie dogodnych rozwiązań dla osób ze szczególnymi potrzebami (m.in.tyflomapy, pochylni dla wózków, czy integracyjnych elementów placu zabaw), instalację monitoringu miejskiego oraz wymianę starego, energochłonnego oświetlenia na lampy typu LED – wylicza w wydanym komunikacie urząd miasta.

Ostateczne decyzje co do wyglądu parku jeszcze nie zapadły. Ma się to rozstrzygnąć podczas konsultacji z mieszkańcami, które rozpoczną się w przyszłym tygodniu – od 19 października do 2 listopada. Na początek zostanie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami (środa 19 października, o godz. 17.00, w Szkole Podstawowej nr 26, przy ul. Bronowickiej 21).

Będzie na nim obecny nie tylko autor projektu, ale też przedstawiciel Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Trzeba pamiętać, że park znajduje się pod konserwatorską pieczą.

– Rewitalizacja Parku Bronowice to jeden z tematów wskazanych przez mieszkańców podczas spotkań z cyklu „Plan dla Dzielnic”. Aktualnie kończymy prace nad przygotowaniem projektu zmian tego obszaru. Chcemy, by odnowiony Park uwzględniał potrzeby mieszkańców i stał się chętnie odwiedzanym miejscem odpoczynku i rekreacji. Dlatego zachęcamy do uczestnictwa w zbliżających się konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania tego miejsca – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

Swoje uwagi co do koncepcji można będzie także zgłosić przesyłając je na formularzu konsultacyjnym na adres e-mail: konsultacje@lublin.eu lub pocztą tradycyjną na adres Biura Partycypacji Społecznej: ul. Jana Gilasa 3, 20-109 Lublin.