Lublin odzyskał Widok na morze. Utracony podczas II wojny światowej obraz wrócił na Zamek

- Po ponad 80 latach obraz powrócił do Lublina. To jego pierwsze godziny w domu. Jest to nasza strata wojenna, coś, na co każde muzeum czeka – mówiła w środę tuż po godzinie 13 Katarzyna Mieczkowska, dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie. Odzyskanie obrazu było możliwe dzięki intensywnym działaniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. - Ten obraz nosił pierwotny numer inwentarzowy ML/III/46 – tak, jak to wygląda tutaj, z tej strony. Dziś pusta rama zostaje uzupełniona. Stało się to dzięki ogromnej pracy, którą od wielu lat wykonują pracownicy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rzeczy niemożliwe stają się możliwe – dodała dyrektor Mieczkowska.