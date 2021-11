Lublin: Ostatni dzwonek na zgłaszanie zielonych pomysłów

Mieszkańcy nie muszą załączać żadnych koncepcji skweru, nie muszą też obliczać kosztów jego urządzenia. Wystarczy, że wskażą miejsce, które chcą ozdobić zielenią i ustawić tam ławki. Ważne, by była to nieruchomość należąca do miasta i to taka, wobec której miasto nie ma już innych planów.

Propozycje można zgłaszać do 7 listopada poprzez formularz na stronie internetowej decyduje.lublin.eu. Do końca roku pomysły mają być ocenione pod kątem formalnym (chodzi głównie o wspomniane już kwestie własności terenu).

Po takiej selekcji propozycje trafią do ekspertów, którzy do końca stycznia mają wskazać zwycięskie miejsca. Wybrane w ten sposób skwery mają być urządzane w przyszłym roku, chyba że ich przygotowanie okaże się bardziej skomplikowane, wtedy prace zostaną rozłożone na dwa lata.

Zielony Budżet to zarezerwowana w miejskiej kasie pula pieniędzy na spełnienie pomysłów związanych z upiększaniem miasta zielenią. W przyszłym roku Ratusz zamierza przeznaczyć na ten cel 2 mln zł.