Lublin wesprze osoby niepełnosprawne. Pomoże PFRON

Wsparcie finansowe udzielane będzie w dwóch modułach. Pierwszy z nich dotyczy pomocy w aktywizacji zawodowej oraz społecznej. Otrzymane pieniądze można przeznaczyć np. na sfinansowanie kursu prawa jazdy, czy zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego. W ramach tej części projektu osoby pracujące mogą ubiegać się o pomoc w sprawowaniu opieki nad dzieckiem uczęszczającym do żłobka lub przedszkola w czasie pracy.

Drugi moduł ma pomóc osobom niepełnosprawnym zdobyć wykształcenie wyższe.

— W tym roku pojawiły się pewne zmiany w zasadach rozpatrywania składanych wniosków. Jedną z nich jest zmniejszenie do 10% udziału własnego w ponoszonych przez wnioskodawców kosztach zakupów lub podejmowanej nauki. Nowością jest także rozszerzenie modułu drugiego, dzięki czemu o dofinansowanie kosztów ponoszonych na studia wyższe będą mogły starać się także osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – tłumaczy wiceprezydent Lublina ds. społecznych Anna Augustyniak.

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie papierowej do działu ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej lub elektronicznie. Wnioski złożone online będą specjalnie premiowane. W przypadku wniosków o wsparcie w uzyskaniu wykształcenia będzie to jednorazowe zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o 800 zł. W przypadku modułu pierwszego za taką formę złożenia wniosku można zyskać 10 punktów do oceny merytorycznej podania.

Prośby o dofinansowanie w formie online można złożyć poprzez System Obsługi Wsparcia pod adresem sow.pfron.org.pl.

Wnioski można składać w przypadku modułu pierwszego do 31 sierpnia, a w przypadku modułu drugiego, na rok akademicki 2023/24 do 31 marca.