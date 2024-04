Ostatnie dni przed maturą. Absolwenci Grabskiego odebrali świadectwa

Mateusz Kania jest osobą niewidomą. Do matury przygotowywał się długo i rzetelnie. Maturzysta uważa, że egzamin dojrzałości dla osób niewidomych niczym nie różni się od tego który piszą jego koledzy.

– Jedyna różnica jest taka, że inni będą pisać to w czarno druku i papierze, a ja na komputerze i maszynie. Uważam, że nie ma żadnych przeszkód, ani barier do tego, by pisać maturę. Może to jest inna forma, ale współczesny świat otwiera się na nowoczesność – mówi Mateusz i dodaje, że lekki stres jest. Jak to przed maturą.

– Myślę, że matura nie będzie trudna, z polskiego obstawiam motyw człowieka w literaturze. Matematyka też jest łatwa, te rzeczy przerobiłem milion razy, więc nie powinno mnie nic zaskoczyć. Chodziłem na korepetycje, zadania maturalne robiłem w dużych ilościach, więc będzie dobrze.

– Matura za kilka dni, a ja tak naprawdę nie zaczęłam się jeszcze stresować. Jestem w miarę spokojna, bo ze wszystkich próbnych, które pisaliśmy nie miałam problemu, by osiągnąć próg 30 procent z każdego przedmiotu – opowiada Karolina Kotłowska, absolwentka klasy 4dl o profilu humanistyczno-artystycznym. – Jedyna obawa, która jest gdzieś z tyłu głowy, to matura ustna z języka polskiego. Jeśli chodzi o angielski to jest zupełnie inna formuła, która jest bardziej luźna. Nie zakładam, że coś może pójść nie tak, bo jestem naprawdę dobrze przygotowana.

Karolina Kotłowska dodaje, że w nowej formule z języka polskiego nie ma podanej lektury w wypracowaniu, co ułatwia zdanie: – Jeśli się komuś noga podwinie i zrobi ten błąd kardynalny, to ma szansę zdać. Pytania będą z każdej epoki, więc trzeba się orientować. Mama mi podesłała wypowiedź przewodniczącego CKE, który mówił o Weselu, Roku 1984, Dziadach cz. III czy Lalce. To są mocne lektury, ciężko się czegoś spodziewać, tematy są na tyle otwarte, ze można to napisać.

Dla tegorocznej maturzystki matematyka już nie jest powodem do bezsennych nocy. Jak podkreśla: to kwestia nauczenia pewnych zadań i klucza, nad którym pracowała przez ostatni rok. Wzory i umiejętność ich zastosowania, ma dać jej dobry wynik z egzaminu dojrzałości.

Sara Beć w piątek stała się absolwentką XV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Maturzystka uważa, że nie taki diabeł straszny jak go malują, dlatego do matury podchodzi z dystansem:

– Myślę, że matura powinna pójść dobrze tym wszystkim, którzy choć troszkę przykładali się w roku szkolnym. Jeśli miałabym wybrać przedmiot, którym się stresuje, jest to matematyka. Jako absolwentka klasy humanistyczno-artystycznej uważam, że mój umysł prowadzi do języka polskiego, z którym nie będę miała problemów, podobnie z językiem angielskim. Jednak matematyka jest jest przedmiotem, który jest moją piętą Achillesową, gdzie mi się noga może potknąć.

Maturzystka z Grabskiego, podsumowując swoje cztery lata w ogólniaku przyznaje, że spotkała wspaniałe grono pedagogiczne, nawiązała przyjaźnie długoterminowe. Odbierając świadectwo ukończenia szkoły usłyszała ostatni dzwonek i zakończyła edukację szkolną, która przepełniona jest dużą ilością pięknych wspomnień.

– Jesteście w ważnym momencie waszego życia, będziecie podejmować naprawdę trudne decyzje i dokonywać wyborów. Zawsze patrzcie do przodu, na to co możecie zrobić, nie do tyłu czego nie możecie zmienić – żegnała swoich uczniów Elżbieta Sękowska, dyrektorka Zespołu Szkół nr 1 w Lublinie. – Najważniejsza jest wiara w siebie, jeśli uwierzycie w siebie wszystko będzie dobrze. Niezależnie od wszystkiego, pamiętajcie zasługujecie na szczęście i macie do niego prawo. Nie ma rzeczy niemożliwych dla was, są tylko rzeczy których jeszcze nie robiliście i nie próbowaliście. Podążajcie za swoimi marzeniami, spełniajcie je, dostrzegajcie i wykorzystujcie okazje, szukajcie sojuszników nie tych, co przekazują złe podszepty. Zmieniajcie Lublin, naszą ojczyznę, Europę i świat. Myślę, że zmienicie go na lepsze.

Pierwszy egzamin z części pisemnej z języka polskiego już 7 maja.