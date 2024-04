Tragedia w sokolej rodzinie. "Najprawdopodobniej został otruty"

Do zdarzenia doszło w piątek (26 kwietnia). Ptak został znaleziony na terenie elektrociepłowni Wrotków.

- Gdy zabierałem go z terenu elektrociepłowni jeszcze oddychał. W drodze do weterynarza ptak padł - informuje Sylwester Aftyka, opiekun lubelskich sokołów.

Nie jest znana przyczyna padnięcia zwierzęcia. Podejrzewane jest otrucie. Aftyka zwrócił uwagę, że to nie pierwsza taka sytuacja i należy skończyć z tą bezkarnością. Czartowi zostaną wykonane badania toksykologiczne i sprawa zostanie zgłoszona na policję.

Co z małymi sokołami?

Aftyka tłumaczy, że Stowarzyszenie nie będzie interweniować i pozostawia wszystko w rękach matki natury. Liczy na to, że Wrotka odchowa małe i w gnieździe pojawi się inny samiec. Fani sokołów będą obserwować pozostałe ptaki czy one także nie mają objawów otrucia.

- Na razie nie wiemy czy życie Wrotki i piskląt jest zagrożone, wiemy tylko tyle co widzimy na podglądzie. Będziemy reagować na bieżąco - informuje Sylwester Aftyka.

>> Pisklęta wróciły do gniazda <<

W ciągu ostatnich dwóch tygodni o sokołach z komina lubelskiej elektrociepłowni Wrotków zrobiło się głośno na całą Polskę. Tuż przed lęgiem piskląt z gniazda zniknęła Wrotka, a Czart przejął inkubację jaj. Ornitolodzy zdecydowali o zabraniu jaj z gniazda i przekazaniu ich doświadczonemu sokolnikowi. W Garwolinie wykluły się 3 pisklęta, a jedno jajo okazało się niezapłodnione. W międzyczasie w sokolim gnieździe pojawiła się obca sokolica.

>> Obca sokolica przy lubelskim gnieździe <<

Wtedy nastąpił przewrót i Wrotka wróciła. Kolejną decyzją ornitologów było podrzucenie atrap jaj i sprawdzenie czy sokoły podejmą inkubację. Pisklęta do gniazda zostały podrzucone do gniazda we wtorek (23 kwietnia).