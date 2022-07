Lublin: Poplątany objazd autobusów. Bilet 15-minutowy może być pułapką

Młyńska będzie nieprzejezdna między ul. Dworcową a rondem Sportowców. To oznacza, że autobusy nie będą mogły tędy przejechać. Zarząd Transportu Miejskiego wyznaczył im skomplikowane objazdy. Mają one obowiązywać od godz. 7 do 10.

Dojazd do dworca będzie się odbywać jak dotychczas, od ronda Sportowców przez ul. Gazową. Komplikacje zaczną się później. Autobusy i trolejbusy będą kursować ul. Dworcową do ronda przed Targami Lublin, gdzie skręcą w nową drogę prowadzącą do al. Piłsudskiego. Następnie skręcą w al. Piłsudskiego w prawo.

Dalej linie zmierzające w kierunku Czubów (13, 45 i 161) znowu skręcą w prawo, w ul. Lubelskiego Lipca ’80, czyli w tę samą drogę, którą jechały do dworca (ale nie staną już drugi raz przy Targach Lublin), potem przez ul. Stadionową (nie staną drugi raz na przystanku Arena Lublin), dotrą do ronda Sportowców i skręcą w Krochmalną.

Linie zmierzające w przeciwnym kierunku (13 na Czechów, 34 na Czechów, 45 na Mełgiewską i 161 na Felin) pojadą przez Dworcową do ronda przed Targami Lublin, nowym łącznikiem do al. Piłsudskiego, gdzie linia 13 skręci w lewo w ul. Lubelskiego Lipca ’80, a linie 34, 45 i 161 pojadą na wprost do pl. Bychawskiego.