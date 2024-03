Lublin pożegnał swojego Redaktora

Skarga oddalona. Tomasiak wykluczony z wyborów?

Sąd Rejonowy w Lubartowie na niejawnym posiedzeniu oddalił dzisiaj skargę złożoną przez Jacka Tomasiaka na decyzję burmistrza miasta, która wykreśliła go z rejestru wyborców To otwiera drogę do skreślenia go z listy kandydatów do rady miasta. Radny zapowiada reklamację.