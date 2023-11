Lublin przekazał klucze. Za nami finałowa gala Europejskiej Stolicy Młodzieży

Lublin przez ten rok pełnił funkcję Europejskiej Stolicy Młodzieży. W tym czasie w mieście odbywało się wiele inicjatyw skierowanych do tej grupy mieszkańców. Ich łączny koszt to ponad 13 mln złotych.

- Jako społeczność Lublina nauczyliśmy się wzajemnie naprawdę wiele. My, dorośli, nauczyliśmy się, jak wspierać i towarzyszyć młodym ludziom w codziennym życiu. Te doświadczenia zapisane w powstającym dokumencie, poświęconym polityce młodzieżowej, staną się z jednej strony podsumowaniem Europejskiej Stolicy Młodzieży, a dla przyszłych decydentów i pokoleń Lublina będą drogowskazem na przyszłość – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji.

To jednak nie koniec. Lublin będzie współpracował z belgijską Gandawą, która otrzymała tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2024. Podczas poniedziałkowej gali, władze Lublina przekazały delegacji z Gandawy symboliczny klucz do ESM.

Gala była także okazją do rozstrzygnięcia konkursu na to, kto tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży uzyska w 2026 roku (w 2025 roku ESM będzie Lwów). O ten zaszczytny tytuł walczyły turecki Izmir, hiszpańska Malaga, Sarajewo w Bośni i Hercegowinie, norweskie Tromso oraz Vila do Conde w Portugalii. Wiemy już, że za niewiele ponad 2 lata, to Norwegia będzie miała przywilej posiadania tego tytułu.

Wydarzenia podsumowujące 2023 rok potrwają do końca grudnia. W programie blisko 40 wydarzeń z różnych kategorii.